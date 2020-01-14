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اختتام البرنامج الترفيهي الخامس لأبناء وبنات شهداء الواجب

اختتام البرنامج الترفيهي الخامس لأبناء وبنات شهداء الواجب

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اختتام البرنامج الترفيهي الخامس لأبناء وبنات شهداء الواجب

اختتام البرنامج الترفيهي الخامس لأبناء وبنات شهداء الواجب
http://almnatiq.net/?p=820981
المناطق - واس

اختتمت وزارة الداخلية يوم أمس البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء وبنات شهداء الواجب الذي نُظّم هذا العام بمحافظة جدة.
وتضمن البرنامج الذي استمر (10) أيام سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية ضمن جولات وزيارات لعدد من الجهات الحكومية والمنشآت المختلفة والمواقع التاريخية والترفيهية حيث شمل البرنامج زيارة أكاديمية محمد بن نايف بحرس الحدود، ومدينتي الملك عبد الله الاقتصادية والرياضية ، والأحوال المدنية ، و ميناء جدة الإسلامي ، ونادي ضباط قوى الأمن ، بإلاضافة إلى جولة سياحية في جدة التاريخية ، وحضور مسرحيات مخصصة للأطفال ، ومشاهدة فيلم سينمائي ، وقضاء أوقات ممتعة في عدد من المدن الترفيهية .
واختتم البرنامج برحلة خاصة إلى العاصمة المقدسة أدى خلالها أبناء وبنات الشهداء العمرة ، وقاموا بزيارة لمتحف برج الساعة

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