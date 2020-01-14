لجنة تراحم تبوك تقدم ورشة عمل تعريفية بخطتها الخمسية 2020 – 2025

المناطق- تبوك:

قدم المدير التنفيذي لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك عبدالرحمن بن نبات اليوم ورشة عمل تعريفية بالخطة الإستراتيجية ومبادرتها لفريق العمل بالجنة (2020 – 2025) للرقي بخدماتها وبناء وتنمية وقدرات المستفيدين ليكونوا عناصر فاعلين في مجتمعاهم.

وأوضح النبات أن الإستراتيجية تستند على ثلاثة أبعاد وسبعة أهداف إستراتيجية وثمانية وثمانين مشروعا ومبادرة تهم المستفيدين من خدمات اللجنة وتهتم بهم مشيرا إلى أن هذه الخطة تبين حرص الأمانة العامة لتراحم على مستفيديها الذين وجدت من أجلهم.