الأرصاد..انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة بالمملكة

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http://almnatiq.net/?p=821010
المناطق_الرياض

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة السعودية، أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية)، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر .

وعن حالة البحر الأحمر متوسط الموج إلى مائج، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-42 كم/ساعة .

أما عن حالة الخليج العربي متوسط الموج، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة.

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