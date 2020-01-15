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وزير الخارجية يصل إلى القاهرة

وزير الخارجية يصل إلى القاهرة
http://almnatiq.net/?p=821023
المناطق - الرياض

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى القاهرة مساء اليوم تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لدورة انعقاد البرلمان التي ستعقد يوم الأربعاء 20 / 5 / 1441 هـ الموافق 15 / 1 / 2020 م.
وكان في استقبال سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من منسوبي السفارة.

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