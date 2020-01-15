«صالحة جابين» أول داعية مسلمة في سلاح الجو الأمريكي

المناطق - الرياض

عين سلاح الجو الأمريكي في قاعدة شيكاغو، الأسبوع الماضي الملازم ثاني «صالحة جابين» أول امرأة في وظيفة داعية مسلمة في تاريخ الجيش الأمريكي.

وحسب موقع «سلاح الطيران الأمريكي»، فإن جابين وقعت على أوراق تعيينها في حفل بهيج ضم عائلتها إضافة إلى العديد من أصدقائها وزملائها ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت جابين: «جئت للمرة الأولى إلى الولايات المتحدة قبل 14 عاماً طالبة، وكان عندي إيمان بأنني سأدرس وأحدث تأثيراً في عالم مشترك».

وأشارت جابين التي تنحدر من عائلة مسلمة متدينة، إلى أن شقيقها كان مصدر إلهامها بسبب تفانيه في مهنته العسكرية، وعندها أدركت أهمية الدور الديني في القوات المسلحة، وراودها حلمها أن تكون واعظة مسلمة في الجيش الأمريكي.

وحصلت جابين خلال وجودها في السلك الطبي التابع للجيش، على فرص للعمل إلى جانب عدد من الدعاة المسلمين لمساعدة زملائها الجنود.

وخلال فترة وجودها في الجيش، التقت جبين باللفتنانت جنرال «جمال باي» من كتيبة الشؤون المدنية، وأصبحا صديقين، وعبرت له جابين عن حلمها في أن تصبح أول داعية إسلامية، وأكد لها دعمه لها في تحقيق ذلك الحلم، حيث لم يكن لوزارة الدفاع امرأة تعمل داعية مسلمة.

وقال الميجور جنرال «ستيفن شايك» في سلاح الجو: «هذا يوم عظيم ليس فقط للمسلمين، بل للأشخاص من جميع الأديان، وأنا الآن أستطيع أن أكون أكثر فخراً بقواتنا الجوية لتكليفها واحتضان أول امرأة داعية في وزارة الدفاع».