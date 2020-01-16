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“الإحصاء”: 20732 سعودية يعملن في أنشطة السياحة

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http://almnatiq.net/?p=821045
المناطق - الرياض

كشفت نتائج «مسح المنشآت السياحية لعام 2018»، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة المميزة للسياحة في المملكة بلغ 20.732 مشتغلة، وأن عدد المشتغلين في المنشآت السياحية ارتفع عن العام السابق بنسبة 3.1%، إذ بلغ عددهم 552.556 مشتغلًا، وشكّل المشتغلون السعوديون ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد المشتغلين.

وأظهرت نتائج المسح أن عدد المنشآت السياحية في المملكة بلغ 72.389 منشأة سياحية خلال عام 2018، حيث زادت بنسبة 1.1% عن عددها في عام 2017، وقد بلغ عدد المنشآت السياحية متناهية الصغر التي توظف (أقل من 6 مشتغلين) وعدد المنشآت السياحية الصغيرة التي توظف ما بين 6-49 مشتغلًا مجتمعة 71.448 منشأة.

وتشكِّل هاتان الفئتان ما نسبته 98.7% من إجمالي المنشآت السياحية، في حين بلغ إجمالي عدد المنشآت السياحية متوسطة الحجم التي توظف ما بين (50-249) مشتغلًا، والمنشآت السياحية كبيرة الحجم التي توظف 250 مشتغلًا فأكثر مجتمعةً 941 منشأة، تمثّل الجزء المتبقي من إجمالي المنشآت السياحية في المملكة خلال عام 2018.

وأوضحت نتائج المسح أن التعويضات المدفوعة للمشتغلين التي تشمل (الرواتب والأجور والمزايا والبدلات) قد زادت بنسبة 4.1% عن عام 2017، كما بلغت نسبة الزيادة في النفقات التشغيلية 4.3% عن العام السابق. وبيّنت نتائج المسح أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت السياحية بالمملكة خلال عام 2018 زادت بنسبة 4.6% عن العام السابق، حيث بلغت إيرادات نشاط تقديم الطعام والشراب 43.441 مليون ريال، أي ما نسبته 34.99% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت إيرادات نشاط النقل الجوي للركاب 34.143 مليون ريال، تمثّل ما نسبته 27.5% من الإجمالي، كما بلغت إيرادات نشاط الإقامة للزوار 21.741 مليون ريال تعادل 17.5% من قيمة الإجمالي.

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