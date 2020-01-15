ركن للطفل.. تعليم جدة يشارك في الحديقه الثقافيه

تشارك الإدارة العامة للتعليم بجدة في فعليات الحديقة الثقافيه حيث حظي جناح الطفل بهوية متجدده وأفكار تنوعت بين التعليم والتدريب والترفيه والمتعة، حيث يحتوي الجناح على أنشطة مكثفة تراعي حاجة الطفل، بهدف تكوين ميول الثقافة وصناعة الشخصية، وتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية المهارات الحركية والإبداعية والاجتماعية والعلمية والفكرية، والتركيز على تنمية إدراكه بأهمية الكتاب والقراءة، إلى جانب تعليمه.
ويمكن الجناح الأطفال من سن 4 حتى 10 سنة بإشراف مشرفات ومعلمات من مدارس حكوميه وأهليه يخضون مع الطفل تجارب فكرية مثمرة
وتنقسم الاركان المقدمة للطفل في كل الركن الى عدةإلى عدة أقسام منوعة بين أركان وندوات ومسرحيات وورش عمل
ويضم الجناح عددا من الأركان التي تسعى لتقديم الإفادة للطفل، أهمها ركن «الحكواتي» الذي يستضيف شخصيات ذات خبرات عالية في سرد القصص وجذب انتباه الطفل ليستمتع بالحكاية،
وهناك ركن «العب وتعلم » الذي يسعى إلى تحقيق الريادة في تمكين الأجيال عبر تقديم خدمات ومنتجات نوعية ومتجددة، وركن «كون الكلمه من خلال الاحرف » الذي يركز على يرسيخ بعض المفاهيم السلوكية الإيجابية عن المواطنة والقيم المستهدفة للطفل، وأخيرا ركن «يداك تبدع» القائم على إبداع أطفالنا في مهارة القص واللصق، والتي تعزز نمو الذوق الفني لدى الطفل.
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