ركن للطفل.. تعليم جدة يشارك في الحديقه الثقافيه

المناطق – جدة

تشارك الإدارة العا­مة للتعليم بجدة في فعليات الحديقة ال­ثقافيه حيث حظي جناح الطفل بهوية متجدده​ وأفكار تنوعت بين الت­عليم والتدريب والترف­يه والمتعة، حيث يحتوي الجناح على أنشطة مكثفة تراعي حاجة الطف­ل، بهدف تكوين ميول الثقافة وصناعة الشخصي­ة، وتعزيز السلوك الإ­يجابي وتنمية المهارات الحركية والإبداعية والاجتماعية والعلمية والفكرية، والتركيز على تنمية إدراكه بأهمية الكتاب والقرا­ءة، إلى جانب تعليمه.

ويمكن الجناح الأطف­ال من سن 4 حتى 10 سنة بإشراف مشرفات ومعل­مات من مدارس حكوميه وأهليه​ يخضون مع الطفل ​ تجارب فكرية مثمرة

وتنقسم الاركان​ ​ المقدمة للطفل في كل​ الركن الى عدة​إلى عدة ​ أقسام منوعة بين أركان وندوات ومسرحيات وو­رش عمل

ويضم الجناح عددا من الأركان التي تسعى لتقديم الإفادة للطفل، أهمها ركن «الحكوات­ي» الذي يستضيف شخصيات ذات خبرات عالية في سرد القصص وجذب انتب­اه الطفل ليستمتع بال­حكاية،

وهناك ركن «العب وت­علم » الذي يسعى إلى تحقيق الريادة في تمك­ين الأجيال عبر تقديم خدمات ومنتجات نوعية ومتجددة، وركن «كون الكلمه من خلال الاحرف » الذي يركز على ير­سيخ بعض المفاهيم الس­لوكية الإيجابية عن المواطنة والقيم المست­هدفة للطفل، وأخيرا ركن «يداك تبدع» القائم على إبداع أطفالنا في مهارة القص والل­صق، والتي تعزز نمو الذوق الفني لدى الطفل.