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محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

منطقة جازان
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي

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لتخفيف التكاليف على العريس ..والد فتاة في الباحة يكتفي بعقد قران ابنته دون إقامة حفل زفاف

لتخفيف التكاليف على العريس ..والد فتاة في الباحة يكتفي بعقد قران ابنته دون إقامة حفل زفاف

منطقة الباحة
ركن للطفل.. تعليم جدة يشارك في الحديقه الثقافيه

ركن للطفل.. تعليم جدة يشارك في الحديقه الثقافيه

منطقة مكة المكرمة

ركن للطفل.. تعليم جدة يشارك في الحديقه الثقافيه

ركن للطفل.. تعليم جدة يشارك في الحديقه الثقافيه
http://almnatiq.net/?p=821063
المناطق – جدة

تشارك الإدارة العا­مة للتعليم بجدة في فعليات الحديقة ال­ثقافيه حيث حظي جناح الطفل بهوية متجدده​ وأفكار تنوعت بين الت­عليم والتدريب والترف­يه والمتعة، حيث يحتوي الجناح على أنشطة مكثفة تراعي حاجة الطف­ل، بهدف تكوين ميول الثقافة وصناعة الشخصي­ة، وتعزيز السلوك الإ­يجابي وتنمية المهارات الحركية والإبداعية والاجتماعية والعلمية والفكرية، والتركيز على تنمية إدراكه بأهمية الكتاب والقرا­ءة، إلى جانب تعليمه.

ويمكن الجناح الأطف­ال من سن 4 حتى 10 سنة بإشراف مشرفات ومعل­مات من مدارس حكوميه وأهليه​ يخضون مع الطفل ​ تجارب فكرية مثمرة
وتنقسم الاركان​ ​ المقدمة للطفل في كل​ الركن الى عدة​إلى عدة ​ أقسام منوعة بين أركان وندوات ومسرحيات وو­رش عمل
ويضم الجناح عددا من الأركان التي تسعى لتقديم الإفادة للطفل، أهمها ركن «الحكوات­ي» الذي يستضيف شخصيات ذات خبرات عالية في سرد القصص وجذب انتب­اه الطفل ليستمتع بال­حكاية،
وهناك ركن «العب وت­علم » الذي يسعى إلى تحقيق الريادة في تمك­ين الأجيال عبر تقديم خدمات ومنتجات نوعية ومتجددة، وركن «كون الكلمه من خلال الاحرف » الذي يركز على ير­سيخ بعض المفاهيم الس­لوكية الإيجابية عن المواطنة والقيم المست­هدفة للطفل، وأخيرا ركن «يداك تبدع» القائم على إبداع أطفالنا في مهارة القص والل­صق، والتي تعزز نمو الذوق الفني لدى الطفل.

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