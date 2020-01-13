لتخفيف التكاليف على العريس ..والد فتاة في الباحة يكتفي بعقد قران ابنته دون إقامة حفل زفاف

المناطق-الباحة

فاجأ الاستاذ محمد بن احمد حسن الغامدي من اهالي الظفير بمنطقة الباحة الدبلوماسي في سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية سريلانكا اليوم الثلاثاء ١٨/ ٥ / ١٤٤١ هـ الحضور والشاب المتقدم لعقد القران (الملكة) على ابنته بالطلب من الشاب اصطحاب زوجته معه بعد عقد القران مباشرة على غير المتعارف عليه بإقامة حفل زفاف داعيا الله لهما بحياة سعيدة، وسلم المهر المتفق عليه ابنته كاملا .

ولم يدر بخلد الشاب محمد بن سعيد الغامدي أنه تجاوز مصاريف وأعباء الزواج المادية في لحظات.

وتأتي هذه البادرة من الأب لتخفيف تكاليف حفل الزواج المادية على العريس وذويه داعيا الآباء لاتخاذ نفس الخطوة ايمانا منه بأن ابرك النساء أيسرهن .

وأعرب عدد من الحضور وأقارب العروسين وأهالي الظفير عن اعتزازهم بموقف والد الزوجة داعين الآباء إلى القيام بما قام به للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج، خصوصاً في مصاريف حفلات الزفاف المادية والمرهقة ، كما دعوا الله عز وجل للعريس والعروس نجما هذه الليلة بان يبارك لهما وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير