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محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

منطقة جازان
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي
http://almnatiq.net/?p=821065
جازان -فضه عطيف:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي وأسر الشهداء رقيب أول علي بن عبده كريري ، والجندي أول ماجد بن يحي عتودي والجندي أول وليد بن أحمد عواجي من منسوبي القوات البرية ، الذين استشهدوا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب ذوو وأسر الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهداء الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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