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محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

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محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري
http://almnatiq.net/?p=821066
صامطة -فضه عطيف:

أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية الزاوية بمحافظة صامطة ، صلاة الميت على شهيد الواجب رقيب أول علي عبده بن محمد كريري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وقدم محافظ صامطة ، التعازي لذوي الشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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