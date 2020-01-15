«الطاقة»: ملتزمون بخفض الانبعاثات.. وسنستخدم الغاز للتوليد

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كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية ملتزمة بخفض الانبعاثات وستزيد من استخدام الغاز كوقود لتوليد الطاقة، إضافة إلى استخدامها للطاقة المتجددة في السنوات القادمة

وبين أن السعودية تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، بإضافة مصادر طاقة أكثر نظافة، وتوفير المزيد من النفط للتصدير

وأكد رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبدالحسين ميرزا أن مخرجات فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 ستعود بالنفع على مملكة البحرين، خصوصا في ظل جهود الحكومة لاستدامة الطاقة ومتابعات أعمال هيئة الطاقة المستدامة وخطواتها المتتابعة لإصدار التشريعات المطلوبة، التي يراد بها توسعة خيارات الطاقة المتجددة، وتشجيع الأفراد والمؤسسات للاستثمار في هذا المجال

وقال على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة: «مشاركة مملكة البحرين في هذه الفعاليات تأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة مملكة البحرين بالمشاركة في هذا الحدث السنوي والدور الريادي المهم الذي يضطلع به أسبوع الاستدامة في دفع جهود التنمية المستدامة حول العالم». وأوضح ميرزا أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يناقش أكبر التحديات في استدامة الطاقة ويستعرض أحدث التطورات في قطاعات الطاقات المتجددة وآخر إستراتيجيات الدول لاحتضان مصادر الطاقة المتجددة بشكل موسع بدلاً من الطاقة الأحفورية، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الملحوظ والمتسارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح