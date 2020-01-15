احدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار “الفيروس الغامض”
أبرز المواد
 مبتعثة تحقق حلمها وتُعين كمساعد قاضِ بمحكمة أمريكية
أبرز المواد
 محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري
منطقة جازان
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي
منطقة جازان
 لتخفيف التكاليف على العريس ..والد فتاة في الباحة يكتفي بعقد قران ابنته دون إقامة حفل زفاف
منطقة الباحة
 ركن للطفل.. تعليم جدة يشارك في الحديقه الثقافيه
منطقة مكة المكرمة
 صورة .. ظهور مفاجئ لوثيقة إقامة قتيل منزل نانسي قد يكشف الحقيقة !
أبرز المواد
 «صالحة جابين» أول داعية مسلمة في سلاح الجو الأمريكي
أبرز المواد
 مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت
أبرز المواد
 انتهاء تمرد الخرطوم.. واستعادة مقار المخابرات السودانية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يصل إلى القاهرة
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تقصف تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مريس
أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار “الفيروس الغامض”

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار “الفيروس الغامض”

أبرز المواد
مبتعثة تحقق حلمها وتُعين كمساعد قاضِ بمحكمة أمريكية

مبتعثة تحقق حلمها وتُعين كمساعد قاضِ بمحكمة أمريكية

أبرز المواد
محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكريري

منطقة جازان
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي

منطقة جازان

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار “الفيروس الغامض”

http://almnatiq.net/?p=821081
المناطق_وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن فيروسا تاجيا جديدا انتقل بين البشر بشكل “محدود” في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع

وكانت السلطات قد قالت الاثنين، إنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين

وجرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة صحفية في جنيف إن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حالة انتشار الفيروس، بما في ذلك احتمالية “الانتشار السريع” في بيئة للرعاية الصحية

وأضافت: “نترقب شيئا ما، وهو أمر محتمل، ونحتاج إلى الاستعداد”، وفق ما نقلت “رويترز”

روابط ذات صلة

مبتعثة تحقق حلمها وتُعين كمساعد قاضِ بمحكمة أمريكية

مبتعثة تحقق حلمها وتُعين كمساعد قاضِ بمحكمة أمريكية
صورة .. ظهور مفاجئ لوثيقة إقامة قتيل منزل نانسي قد يكشف الحقيقة !

صورة .. ظهور مفاجئ لوثيقة إقامة قتيل منزل نانسي قد يكشف الحقيقة !
«صالحة جابين» أول داعية مسلمة في سلاح الجو الأمريكي

«صالحة جابين» أول داعية مسلمة في سلاح الجو الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*