مكة: «الإسكان» تتسلم 5 مخططات ب«ولي العهد» لتطويرها

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http://almnatiq.net/?p=821083
المناطق_الرياض

كشفت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم تسليم مخططات المنح (ح، و، ي، هـ، ز) الواقعة بمخطط ولي العهد رقم 9 لوزارة الإسكان.وأكدت أنه بالاتفاق مع وزارة الإسكان ستقوم الوزارة بنقل جميع الممنوحين من قبل الأمانة إلى مخطط ولي العهد رقم (9) الجزء (ح)، بعد الانتهاء من أعمال البنية التحية، وتطوير مستوى الخدمات

وقالت: « يمكن للمواطنين مراجعة وزارة الإسكان حيال الإفادة عن المكتب المسؤول عن عمل قرارات التحديد للقطع البديلة»

من جهته، أوضح مصدر مسؤول لـ«عكاظ» أن أعمال تبديل القطع المملوكة بموجب صكوك شرعية التي تبلغ نحو 2000 صك، سيتم نقلها خلال الشهر الجاري والقادم في مخطط 9 ح، بعد الانتهاء من مشروع تطوير وتهيئة المخطط ببنى تحتية للسيول والطرق الذي بلغت نسب الإنجاز به نحو 90%، وأشار إلى أنه سيتم ربطه بطريق مباشر مع طريق الليث مكة

ويتكون مشروع مخطط 9 ح، الذي بلغت تكلفته المالية 153.75 مليون ريال؛ بغرض تسوية الموقع العام وتنفيذ الطرق وتبتير القطع، من أكثر من 2000 قطعة سكنية، و25 موقعا للمرافق الحكومية، وبلغت مدة تنفيذ المشروع 365 يوما

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