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رسمياً.. هاري وميغان بلا مهمات ملكية

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مقتل العشرات في انهيارات ثلجية في باكستان

مقتل العشرات في انهيارات ثلجية في باكستان

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رسمياً.. هاري وميغان بلا مهمات ملكية

رسمياً.. هاري وميغان بلا مهمات ملكية
http://almnatiq.net/?p=821092
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حسمت ملكة بريطانيا قرارها بشأن تنازل حفيدها الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل عن أدوارهما الملكية، وهو أمر شكّل صدمة وهز المملكة المتحدة. وأعطت إليزابيث (93 عاماً) للزوجين الضوء الأخضر لترك أدوارهما كدوق ودوقة ساسكس، والقبول باستقلالهما مادياً. وقالت في بيان (الإثنين): «ندعم بالكامل رغبة هاري وميغان في خلق حياة جديدة كأسرة يافعة.. نتفهم رغبتهما بأن يعيشا باستقلالية كعائلة، وسيبقيان جزءاً مهماً في عائلتي». وختمت: «سنضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات المستقبلية بعد قضائهما فترة انتقالية في بريطانيا وكندا»

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