مدني جدة يسيطر على حريق العزيزية بشكل كامل

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أظهرت صور جديدة تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحادث الحريق الذي نشب في مجمّع لبيع الموادّ الكهربائية بحي العزيزية بجدة، وبينت الصور جهود الدفاع المدني، مساء أمس الثلاثاء، في السيطرة على الوضع عبر الفرق والآليات اللازمة

ومن ناحيته، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أنَّ عمليات 911 تلقّت بلاغًا في تمام الساعة 15:15 عن حادث حريق في مجمع تجاري بحي العزيزية، وتمَّ على الفور تحريك الفرق اللازمة، والتي بلغت 13 فرقة إطفاء وإنقاذ، بالإضافة إلى المعدات المساندة

وأضاف أنه بعد الوصول إلى الموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في عدد من المحلات بمجمع تجاري، مخصص لبيع الأدوات الكهربائية، وتبلغ مساحة الاحتراق 30 20 مترًا مربعًا، وتمَّت ولله الحمد السيطرة على الحريق ولم تسجل أي إصابات

وأهاب القرني بجميع أصحاب الأنشطة التجارية، ضرورة توفير وسائل السلامة بمواقعهم والمحافظة على عمل الصيانة الدائمة لها، متمنيًا السلامة للجميع