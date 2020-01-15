“رئاسة الحرمين” تعلن عن توفر وظائف للجنسين على نظام التعاقد الموسمي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.

والوظائف المتاحة هي: مدقق لغوي، ومهندس صوتيات، ومنتج تقارير وأفلام، وباحث شرعي، ومصمم جرافيك، وفني بث تلفزيوني، بالإضافة إلى مترجم لغات (للجنسين).

ويبدأ موعد التقديم يوم الأحد المقبل الموافق وينتهي يوم الخميس الموافق 28 / 5/ 1441 هـ.

وحددت الرئاسة عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، الاستعداد للعمل في أي وقت، وألا يكون على رأس عمل آخر، وطباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حال القبول المبدئي، واجتياز المقابلة الشخصية. وفق “أخبار 24”.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخول عبر هذا الرابط.