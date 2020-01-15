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محكمة أمريكية تقضي بدفع إيران 6 مليارات لضحايا 11 سبتمبر

محكمة أمريكية تقضي بدفع إيران 6 مليارات لضحايا 11 سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=821121
المناطق_متابعات

كشفت مصادر غربية أن قاضياً في محكمة نيويورك أصدر حكماً نهائياً ضد الحكومة الإيرانية بدفع تعويضات لعائلات المتضررين من هجمات سبتمبر الإرهابية ضمن إحدى قضايا قانون «جاستا»، وأصدر القاضي جورج دانيلز حكماً بمسؤولية إيران والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعاوى ضدها، فيما قضت المحكمة بدفع إيران أكثر من 6 مليارات دولار كتعويض لأقارب نحو 1000 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

تظاهرات جديدة

على صعيد آخر، شهدت جامعة طهران، احتجاجات على طريقة التعامل مع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران الأسبوع الماضي، بينما أعلنت إيران، أمس، أنها قامت بأول اعتقالات في الحادثة، بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات الغاضبة بسبب الكارثة.

مقاطع فيديو

كانت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران قد أظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، احتشاد محتجين إيرانيين، في العاصمة طهران، وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي، كما أظهرت اللقطات وجود العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب في منطقة أخرى من طهران.

إسقاط الطائرة

ردد العشرات في إحدى جامعات طهران هتافات «قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال دين»، كما نُظمت احتجاجات في كرمان مسقط رأس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تطالب برحيل المرشد علي خامنئي، فيما أصابت قوات الأمن بجروح عددا من المشاركين في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية في طهران ومدن أخرى.

اعتقالات

أعلنت إيران، أنها قامت بأول اعتقالات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران الأسبوع الماضي بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات الغاضبة بسبب الكارثة، في الوقت نفسه، تزداد الضغوط الخارجية على إيران في موضوع الملف النووي، إذ أعلن الأوروبيون، أمس، مباشرة تطبيق آلية تسوية الخلافات التي ينص عليها الاتفاق النووي بهدف إلزام إيران على الالتزام بتعهداتها.

 

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