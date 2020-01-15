“71” مليار دولار حجم التجارة بين الصين والمملكة خلال “11” شهرا

المناطق-الرياض

بلغ حجم التجارة بين الصين والمملكة 71 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، بزيادة 4ر25 % على أساس سنوي.

وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية – في أحدث بيانات أصدرتها اليوم – أن الصادرات الصينية إلى المملكة بلغت 46ر21 مليار دولار خلال الفترة المذكورة بزيادة 8ر37 % على أساس سنوي، فيما وصلت واردات الصين من المملكة إلى 54ر49 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بزيادة 7ر20 % على أساس سنوي.

وأضافت أنه خلال شهر نوفمبر، بلغ حجم التجارة بين الصين والمملكة 17ر7 مليار دولار، بواقع 95ر4 مليار دولار قيمة واردات الصين من المملكة، 22ر2 مليار دولار قيمة صادرات صينية إلى المملكة.

وتعد المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.