جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية لمريضة بيشة

المناطق_بيشة

تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة من إجراء جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة كانت تعاني انحناءً في الفقرات القطنية للعمود الفقري

وأوضحت صحة بيشة أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء عملية جراحية لتعديل الفقرات القطنية وتثبيتها، وبتوفيق الله تمت العملية بنجاح ولله الحمد

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة من الصروح الطبية الرائدة بمنطقة عسير وتبلغ سعته السريرية 356 سريراً ويخدم المستشفى سكان المحافظة والمحافظات المجاورة (تثليث ورنية والعلايا والبشائر والأمواه) ويعد مرجعياً لـ 72 مركز رعاية صحية أولية