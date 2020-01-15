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جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية لمريضة بيشة

جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية لمريضة بيشة

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جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية لمريضة بيشة

جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية لمريضة بيشة
http://almnatiq.net/?p=821145
المناطق_بيشة

تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة من إجراء جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة كانت تعاني انحناءً في الفقرات القطنية للعمود الفقري

وأوضحت صحة بيشة أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء عملية جراحية لتعديل الفقرات القطنية وتثبيتها، وبتوفيق الله تمت العملية بنجاح ولله الحمد

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة من الصروح الطبية الرائدة بمنطقة عسير وتبلغ سعته السريرية 356 سريراً ويخدم المستشفى سكان المحافظة والمحافظات المجاورة (تثليث ورنية والعلايا والبشائر والأمواه) ويعد مرجعياً لـ 72 مركز رعاية صحية أولية

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