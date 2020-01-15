موظفة في البنك المركزي العراقي تكشف تمويل البنك لمليشيا إيران الإرهابية

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كشفت موظفة في البنك المركزي العراقي لمحطة “mtv” ان المدعو “حسن ناصر جعفر اللامي” هو “قاسم سليماني” “المالي” في العراق، وأحد المسؤولين الاساسيين في تمويل ايران وحزب الله بالعملة الاجنبية، وانه دخل لبنان في السادس من كانون الاول الماضي.

وقالت المحطة أنه “في 2 ديسمبر الفائت تلقت “mtv” اتصالا من بغداد من سيدة عراقية تقول انها تعمل في البنك المركزي العراقي وبحوزتها إثباتات تدين شخصيات عراقية سحبت دولارات بطريقة غير شرعية من البنك المذكور قبل ان تهرب الى الخارج لتمويل مجموعات مرتبطة بإيران مصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ومن بينها حزب الله وحتى مجموعات تابعة لداعش”.

وتابعت المحطة “بعد اتصالات متعددة مع السيدة والتدقيق في الوثائق وهويتها التقاها فريق “mtv” في إحدى البلدان المجاورة حفاظا على سرية اللقاء وصوننا لأمنها”

وأضاف المحطة ان السيدة أكدت أن محافظ للبنك علي محسن إسماعيل ما عنده صلاحيات ومن يمتلك الصلاحيات المدراء داخل البنك المرتبطين بإيران ومن أبرزهم حسن ناصر جعفر اللامي الذي يمتلك مصرف نور العراق وعبر العراق”.

ولفتت المحطة الى أن السيدة العراقية قالت إن المصرف الفدرالي في نيويورك طلب من البنك المركزي العراقي منع حسن ناصر وأصحاب بنوك أخرى من بيع العمل الأجنبية وبالتحديد الدولار بسبب تهم موجهة إليهم كغسل الأموال وتهريب الدولار لأغراض إرهابية”.

وقالت السيدة إن “حسن ناصر جعفر اللامي هذا عنده مصرف نور العراق وعبر العراق هذا رجل خطير وعنده قدرة نافذة لبيع الدولار والعمل الأجنبية للخارج مؤكدة أنه أحد ممولي داعش.

وكشفت المحطة أن “مصادر البيت الأبيض أكدت لها ان الإدارة الأمريكية بدأت بإجراء تحقيقات مع موظفين نافذين كبار في البنك المركزي العراقي بعد ما تبين ان المصارف الموالية لإيران تحاول كسر العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر تهريب الدولار الى إيران وحلفاءها في المنطقة.