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الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه”: “موسم الرياض” حقق نتائج وأرقاماً مبهرة على جميع الأصعدة

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الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه”: “موسم الرياض” حقق نتائج وأرقاماً مبهرة على جميع الأصعدة

الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه”: “موسم الرياض” حقق نتائج وأرقاماً مبهرة على جميع الأصعدة
http://almnatiq.net/?p=821158
المناطق_الرياض

أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط في المؤتمر الصحفي الخاص لحفل ختام موسم الرياض، أمس (الثلاثاء)، أن موسم الرياض حقق نتائج وأرقاماً مبهرة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها

وحضر المؤتمر الصحفي الخاص لحفل الختام ليلى أرض الخيال بقاعة المؤتمرات بإستاد الملك فهد الدولي، ماركو باليتش رئيس مجلس إدارة شركة باليتش للعروض العالمية، وأنجيلا آلو المدير الإبداعي للشركة، إلى جانب الطفلة نورة العبيد، التي تؤدي دور ليلى

وعن العرض الختامي للحفل، قالت المديرة الإبداعية بشركة باليتش إنجيلا آلو: ليلى رمزُ الأجيال السعودية الجديدة التي تعيش واقعاً مُتغيِّراً، فالمستقبل قاب قوسين أو أدنى من يَدَي ليلى، وكل ما تحتاجه للتعرف عليه هو أن تطلق العنان لخيالها

واختُتم المؤتمر بعرض الماء الذي جاء مترافقًا مع موسيقى موسم الرياض الرسمية، تمهيداً للحفل الختامي غداً الخميس، والمقام على إستاد الملك فهد الدولي في منطقة ملاعب الرياض بمشاركة 488 مؤديًا، وتأليف 293 شخصًا من 41 جنسية بما فيها السعودية

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