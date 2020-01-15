وزير خارجية قطر يصل العراق لإقناع القادة بأن الطائرة التي قتلت سليماني لم تنطلق من قطر

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وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، وكان في استقباله نظيره العراقي محمد علي الحكيم.

وكشفت المصادر أن” وزير الخارجية القطري، سيبحث خلال زيارته إلى العراق، ملف التصعيد بين طهران وواشنطن الأخير، على خلفية مقتل الإرهابي قاسم سليماني، كما سيبحث ملف الانسحاب الأمريكي من العراق، إضافة إلى التأكيد على قادة العراق أن الطائرة التي قتلت سليماني وأبو مهدي المهندس، لم تنطلق من الأراضي القطرية“، وفقاً لموقع “أرم نيوز.

وفي ذات الصدد قال مصدر في الخارجية العراقية، إن “وزير الخارجية القطري، سيعقد اجتماعا مع نظيره العراقي، ثم مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وبعدها مع رئيس الجمهورية برهم صالح، إضافة إلى اجتماعات مع بعض القادة السياسيين في بغداد”.

وبين المصدر أن “وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سيتوجه إلى إقليم كردستان، بعد الانتهاء من اجتماعاته في بغداد”.