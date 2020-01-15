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خطوات إلكترونية لإعلان المنشآت على الفرص الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة

خطوات إلكترونية لإعلان المنشآت على الفرص الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة
http://almnatiq.net/?p=821169
المناطق_الرياض
 أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن منشآت القطاع الخاص يمكنها إعلان وطرح الفرص الوظيفية المتاحة لديها في قطاع التشغيل والصيانة والموجهة للسعوديين والسعوديات إلكترونيا عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال زيارة الصفحة داخل الرابط: www.taqat.sa.

وقد أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر صفر الماضي قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ويساهم الصندوق طبقا للقرار الوزاري في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يقدم الصندوق عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

ونصَّ دليل التوطين على أنه “من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإنه يجب على الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد”.

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