أمير القصيم يدشن انطلاق جائزة شقائق الرجال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, يوم أمس الثلاثاء, جائزة شقائق الرجال والتي تستهدف من خلالها إلى تعزيز تمكين المرأة بالمنطقة من خلال تحفيز وتشجيع القدرات وتنميتها, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس يوسف الحربي, ومستشارتي الأمارة الدكتورة فاطمة الفريحي ولولوة الخميري, وأعضاء أمانة الجائزة.

واستمع سموه من قبل مستشارتي إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي ولولوة الخميري عن تفاصيل الجائزة التي تم اطلاقها واطلع عليها أكثر من 1592 سيدة, وقدم من خلالها 409 مرشحة واعتمد 108 مرشحات, من خلال مساراتها الأربع والمشتملة على حفظ القرآن والإبداع والابتكار والتفوق العلمي وكفاءة الأداء, تضمنت تسع ضوابط مرتبطة بالترشح, وتهدف إلى تشجيع المرأة بالمنطقة على الإقبال على التميز والابداع المتواصل والتطوع والاسهام الفعال بقدراتها, ودعم الأفكار الرائدة لسيدات المنطقة والمبادرات المقدمة التي تعني بتطوير سلوك أبناء المجتمع, بالإَضافة إلى تعزيز المشاريع الخدمية للسيدات, وتشجيع المتفوقات وتحفيزهن وبث روح التنافس العلمي بين فتيات المنطقة, مؤكدات بأن الجائزة تسعى إلى تحفيز قياديات المنطقة والتي يصل عددهم إلى أكثر من 350 قيادية من خلال رفع مستوى الانتماء الوظيفي ويساهم في تقدير الكفاءات الوظيفية في مختلف القطاعات ودعم الأداء الفعال للمرأة بالمنطقة, مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لتعزيز دور المرأة بالمنطقة.

وعبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, عن فخره واعتزازه بما تمتلكه المنطقة من عقول نسائية عالية الهمة والأداء ومفعمة بالتميز والتفاؤل لبناء ونهضة الوطن, منوهاً سموه بما تحظى به المرأة من دور ريادي بارز في هذه البلاد المباركة ويؤكد مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال تعزيز وتمكين دورها في كافة القطاعات الحكومية والخاصة وتشجيعها وتحفيزها في مختلف المجالات, مؤكداً على أن الجائزة ستساهم ومن خلال دورها إلى تعزيز قدرات شقائق الرجال وتنمية الإنجازات والحراك الإيجابي الذي تقوم به المرأة بالمنطقة, عبر التطوير والاحساس بالمسؤولية في كافة الجوانب والأعمال, مشيداً بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل على ان يتم تسهيل جميع المتطلبات لهذه المبادرة الفريدة ،،سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.