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إيران تعتقل شخصا صور لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية وتوجه له تهماً تتعلق بالأمن القومي

إيران تعتقل شخصا صور لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية وتوجه له تهماً تتعلق بالأمن القومي
http://almnatiq.net/?p=821183
المناطق_الرياض

اعتقلت السلطات الإيرانية شخصا التقط مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ، وتوجه له تهما تتعلق بالأمن القومي.
وكانت إيران قد اعترفت بإسقاط الطائرة بعد ضغوط دولية وبعد نشر مقطعاً مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد إصابة الطائرة بصاروخ.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري اعتقل شخصا قام بنشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي للصاروخ الذي أصاب الطائرة الأوكرانية.

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