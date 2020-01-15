احدث الأخبار

سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي
أبرز المواد
 شاهد: رد فعل رجال أمن أثناء مشاهدتهم “مسنة” في حفل تخرج حفيدها !
أبرز المواد
 البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين (190) دولة لتصبح بذلك الأولى خليجياً والثانية عربياً
أبرز المواد
 وزير خارجية قطر يصل العراق لإقناع القادة بأن الطائرة التي قتلت سليماني لم تنطلق من قطر
أبرز المواد
 خطوات إلكترونية لإعلان المنشآت على الفرص الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن انطلاق جائزة شقائق الرجال
أبرز المواد
 مدني جدة يسيطر على حريق العزيزية بشكل كامل
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستقبل 164 عملا مشاركا في مسابقة حواركم في موسمها الثاني
أبرز المواد
 تعتبر هي الأولى من نوعها…إجراء عملية لزراعة سماعة عظمية إلكترونية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه”: “موسم الرياض” حقق نتائج وأرقاماً مبهرة على جميع الأصعدة
أبرز المواد
 ‫سليماني نموذج لانتهاكات حقوق الإنسان
أبرز المواد
 موظفة في البنك المركزي العراقي تكشف تمويل البنك لمليشيا إيران الإرهابية
أبرز المواد
سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي

سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي

أبرز المواد
شاهد: رد فعل رجال أمن أثناء مشاهدتهم “مسنة” في حفل تخرج حفيدها !

شاهد: رد فعل رجال أمن أثناء مشاهدتهم “مسنة” في حفل تخرج حفيدها !

أبرز المواد
البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين (190) دولة لتصبح بذلك الأولى خليجياً والثانية عربياً

البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين (190) دولة لتصبح بذلك الأولى خليجياً والثانية عربياً

أبرز المواد
وزير خارجية قطر يصل العراق لإقناع القادة بأن الطائرة التي قتلت سليماني لم تنطلق من قطر

وزير خارجية قطر يصل العراق لإقناع القادة بأن الطائرة التي قتلت سليماني لم تنطلق من قطر

أبرز المواد

سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي

سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=821190
المناطق_الرياض

قال السيناتور الأمريكي ” توم كوتون ” أنه بعث مع السيناتورات “مايك براون وتيد كروز” رسالة إلى النائب العام “ويليام بار” يحث فيها وزارة العدل على التحقيق مع المجلس القومي الإيراني الأمريكي (NIAC) والمنظمة الشقيقة لها (NIAC Action)، بتهمة انتهاك محتمل لتسجيل الوكلاء الأجانب.
وكشف السيناتور ” توم كوتون ” في الرسالة ان اللوبي الإيراني في أمريكا والذي يطلق عليه المجلس القومي الإيراني الأمريكي ينشر الدعاية والضغط نيابة عن الحكومة الإيرانية في أمريكا.
وبحسب ما يقول السيناتور توم فإن اللوبي الإيراني بنشره هذه الأنشطة تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الذي يتطلب من الذين يمارسون الضغط نيابة عن طرف أجنبي الكشف عن أنشطتهم
ويعتبر المجلس القومي الإيراني الأمريكي (NIAC) منظمة غير ربحية تهدف لتحسين التفاهم بين الشعبين الأمريكي والإيراني حسب ما يدعي العاملين فيه.

روابط ذات صلة

شاهد: رد فعل رجال أمن أثناء مشاهدتهم “مسنة” في حفل تخرج حفيدها !

شاهد: رد فعل رجال أمن أثناء مشاهدتهم “مسنة” في حفل تخرج حفيدها !
البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين (190) دولة لتصبح بذلك الأولى خليجياً والثانية عربياً

البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين (190) دولة لتصبح بذلك الأولى خليجياً والثانية عربياً
وزير خارجية قطر يصل العراق لإقناع القادة بأن الطائرة التي قتلت سليماني لم تنطلق من قطر

وزير خارجية قطر يصل العراق لإقناع القادة بأن الطائرة التي قتلت سليماني لم تنطلق من قطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*