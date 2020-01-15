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سمو نائب أمير منطقة جازان يكرم رئيس وأعضاء فريق النظام المالي “صرف” بالإمارة

سمو نائب أمير منطقة جازان يكرم رئيس وأعضاء فريق النظام المالي “صرف” بالإمارة

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سمو نائب أمير منطقة جازان يكرم رئيس وأعضاء فريق النظام المالي “صرف” بالإمارة

سمو نائب أمير منطقة جازان يكرم رئيس وأعضاء فريق النظام المالي “صرف” بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=821200
المناطق_فضه عطيف

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم, رئيس وفريق عمل النظام المركزي للحقوق المالية (صرف) لموظفي الدولة بإمارة جازان، نظير أدائهم المتميز، وما بذلوه من جهد في إنجاح المشروع الوطني للربط والتحويل عبر نظام “صرف”، وإنجاز المهام الموكلة إليهم باحترافية عالية خلال فترة زمنية وجيزة.
واستمع سموه في مستهل التكريم لشرح مفصل من وكيل إمارة المنطقة رئيس فريق عمل النظام المركزي للحقوق المالية (صرف) لموظفي الدولة بإمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ عن نظام “صرف” والجهود والإنجازات، التي حققتها الإمارة في تطبيق النظام ، من قبل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة سعد بن عبدالله الفوز وأعضاء الفريق، حيث تعد إمارة منطقة جازان من أولى الجهات على مستوى قطاعات وزارة الداخلية في تطبيق النظام، الذي يعد ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة المالية لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية.
واطّلع سموه على التقرير الخاص بنظام “صرف” الذي يعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لرؤية المملكة 2030، ويهدف لخدمة إدارة مدفوعات الحقوق المالية لموظفي الدولة، وتوفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأي ميزات مالية أخرى، كما يُوفِّر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة، ويحقق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي والعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما استمع إليه وتكريم المتميزين من منسوبي الإمارة، منوهاً بجهود الموظفين المكرمين التي أسهمت في ترسيخ قيم العمل ورفع مستوى الإنتاجية.
من جهتهم قدم رئيس وأعضاء الفريق شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة, مؤكدين أن التكريم يعد حافزاً لهم ولزملائهم الموظفين لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة.

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