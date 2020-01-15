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سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة

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سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=821204
جازان _ فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، اجتماع لجنة تحقيق مبادرة وزارة الإسكان بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض ما تم بحثه والتوصل إليه من توصيات وقرارات خلال الاجتماع السابق للجنة، واستعراض مشروعات الإسكان التنموي والبرامج المعتمدة من الوزارة بالمنطقة، وسير العمل فيها، والسبل الكفيلة بتحديد الجدول الزمني لإيصال الخدمات العامة لمشروعات الإسكان التنموي بمختلف المحافظات والمراكز، إضافة لعديد من الموضوعات ذات العلاقة بالإسكان والخدمات المقدمة لأبنا المنطقة.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي وأعضاء اللجنة.

 

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