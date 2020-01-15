احدث الأخبار

أمير الشرقية : دعم القيادة أثمر عن ازدهار الجمعيات التعاونية
أبرز المواد
 انطلاقة فعاليات مهرجان “وادينا تراث وأصالة” الرابع بوادي الدواسر
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يكرم رئيس وأعضاء فريق النظام المالي “صرف” بالإمارة
منطقة جازان
 إيران تعتقل شخصا صور لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية وتوجه له تهماً تتعلق بالأمن القومي
أبرز المواد
 إيران تكلف الإرهابي نصرالله بملف الحشد الشعبي العراقي بعد هلاك سليماني
أبرز المواد
 سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي
أبرز المواد
 شاهد: رد فعل رجال أمن أثناء مشاهدتهم “مسنة” في حفل تخرج حفيدها !
أبرز المواد
 البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين (190) دولة لتصبح بذلك الأولى خليجياً والثانية عربياً
أبرز المواد
 وزير خارجية قطر يصل العراق لإقناع القادة بأن الطائرة التي قتلت سليماني لم تنطلق من قطر
أبرز المواد
 خطوات إلكترونية لإعلان المنشآت على الفرص الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن انطلاق جائزة شقائق الرجال
أبرز المواد
أمير الشرقية : دعم القيادة أثمر عن ازدهار الجمعيات التعاونية

أمير الشرقية : دعم القيادة أثمر عن ازدهار الجمعيات التعاونية

أبرز المواد
انطلاقة فعاليات مهرجان “وادينا تراث وأصالة” الرابع بوادي الدواسر

انطلاقة فعاليات مهرجان “وادينا تراث وأصالة” الرابع بوادي الدواسر

أبرز المواد
سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة

أبرز المواد
سمو نائب أمير منطقة جازان يكرم رئيس وأعضاء فريق النظام المالي “صرف” بالإمارة

سمو نائب أمير منطقة جازان يكرم رئيس وأعضاء فريق النظام المالي “صرف” بالإمارة

منطقة جازان

أمير الشرقية : دعم القيادة أثمر عن ازدهار الجمعيات التعاونية

أمير الشرقية : دعم القيادة أثمر عن ازدهار الجمعيات التعاونية
http://almnatiq.net/?p=821225
الدمام _ فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم(الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي السكة الحديد معالي الأستاذ فيصل الشهيل، وأعضاء المجلس.

منوهاً سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظه الله- على تمكين القطاع الثالث من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، ما أثمر عن ازدهار قطاع الجمعيات التعاونية، باعتبارها رافداً من روافد التنمية، وخطوة لتطوير قطاع المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بتطوير الأفراد وتلبية احتياجاتهم، مؤكداً سموه أن القطاع شهد منذ انطلاقته في العام ١٣٨٢هـ بعض التطورات، وأسهمت تحديثات الأنظمة التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في منح قطاع الجمعيات التعاونية مزيداً من الفرص، واتاحة المجال له لبث الروح في قطاعات لم تكن تحظى باهتمام فئات المجتمع،متمنياً سموه لمنسوبي مجلس الإدارة التوفيق في مواصلة نجاحات الجمعية التي امتدت لأكثر من نصف قرن، مشيداً بحرص مجالس الإدارة المتعاقبة على استمرارها.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي السكة الحديد معالي الأستاذ فيصل الشهيل، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالجمعية، وحرصه على أن تواصل مسيرة عطائها وتسهم في تحقيق عائد لمساهميها.

روابط ذات صلة

انطلاقة فعاليات مهرجان “وادينا تراث وأصالة” الرابع بوادي الدواسر

انطلاقة فعاليات مهرجان “وادينا تراث وأصالة” الرابع بوادي الدواسر
سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة
إيران تعتقل شخصا صور لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية وتوجه له تهماً تتعلق بالأمن القومي

إيران تعتقل شخصا صور لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية وتوجه له تهماً تتعلق بالأمن القومي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*