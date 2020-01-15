أمير الشرقية : دعم القيادة أثمر عن ازدهار الجمعيات التعاونية

الدمام _ فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمي ر المنطقة الشرقية بمكتب سموه ب ديوان الإمارة اليوم(الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعا ونية الاستهلاكية لموظفي السكة الحديد معالي الأستاذ فيصل الشه يل، وأعضاء المجلس.

منوهاً سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظه الله- على تمكين القطاع الثالث من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، ما أثمر عن ازدهار قطاع الجمعيات التعاونية، باعت بارها رافداً من روافد التنمية، وخطوة لتطوير قطاع المؤسسات الا جتماعية التي تعنى بتطوير الأفر اد وتلبية احتياجاتهم، مؤكداً س موه أن القطاع شهد منذ انطلاقته في العام ١٣٨٢هـ بعض التطورات، وأسهمت تحديثات الأنظمة التي تم ت في عهد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في منح قطاع الجمعيات التعاونية مزيداً من الفرص، واتاحة المجال له لبث الروح في قطاعات لم تكن تحظى باهتمام فئ ات المجتمع،متمنياً سموه لمنسوب ي مجلس الإدارة التوفيق في مواص لة نجاحات الجمعية التي امتدت ل أكثر من نصف قرن، مشيداً بحرص مجالس الإدارة المتعاقبة على استمرارها.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة ا لجمعية التعاونية الاستهلاكية ل موظفي السكة الحديد معالي الأست اذ فيصل الشهيل، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالجمعية، وحرصه على أن تواصل مسيرة عطائها وتسهم في تحقيق عائد لمساهميها.