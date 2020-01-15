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محافظ حفر الباطن يتفقد مقر قوة الطوارئ الخاصة

محافظ حفر الباطن يتفقد مقر قوة الطوارئ الخاصة
http://almnatiq.net/?p=821239
حفر الباطن _ عبدالله السعيدي
زار سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود، مقر قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة ظهر أمس، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف القطاعات والإدارات العسكرية والخدمية بالمحافظة.
وكان في استقباله قائد قوة الطوارئ العميد سعد عبدالرحمن الغيداني وعدد من قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، وضباط القوة والأفراد.
وبعد عزف السلام الملكي، شاهد الحضور عرضا لعدد من الفرضيات وطرق الاقتحام للتعامل من اي حدث طاريء لا سمح الله، والذين أظهروا من خلاله القوات أنهم على قدر عال من التدريب الميداني العالي الاحترافي.
بعد ذلك تجول سموه داخل المعرض الأمني ، ثم التقى بالمشاركين في دعم قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران، حيث قدم سموه خلال اللقاء شكره لجميع من شارك في المهمة، وتقديم الواجب لخدمة ديننا ووطننا تحت توجيهات القيادة الرشيدة.

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