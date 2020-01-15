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صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد مندوبًا دائمًا للمملكة لدى “اليونسكو”

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صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد مندوبًا دائمًا للمملكة لدى “اليونسكو”

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد مندوبًا دائمًا للمملكة لدى “اليونسكو”
http://almnatiq.net/?p=821246
المناطق _ الرياض

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إيفاد صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
وتمتلك الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد، الحاصلة على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن، خبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي، حيث بدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، لتنتقل بعدها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016، ومن ثم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ووكيلاً مساعداً مكلفاً لشؤون مجموعة العشرين، إضافة إلى شغلها منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في الوزارة، كما تحمل سموها عدة عضويات في لجان ومجالس دولية وإقليمية ومحلية.
من جهة أخرى، وجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بتكليف هتان بن منير بن سمَّان أميناً عاماً للجنة ويرتبط مباشرة برئيسها.
ويشغل ابن سمَّان، الذي يتحدث إلى جانب العربية، الإسبانية والانجليزية، حالياً منصب مستشار العلاقات الدولية لسمو وزير الثقافة، كما سبق وأن عمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) في منصب المدير التنفيذي لعلاقات هيئة المدن الاقتصادية ورئيس التراخيص في الإدارة القانونية، وأسس وأدار إدارة العلاقات لدولية في قطاع الطاقة الذرية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وخلال مسيرته المهنية، عمل ابن سمَّان؛ الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “ابيروامريكانا” في المكسيك، في عدة جهات محلية ودولية، منها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة العربية السعودية، والشركة القابضة (American Standard Inc. & Trane Inc.) في الولايات الأمريكية، وفي سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة المكسيك.

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