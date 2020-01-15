أمانة الأحساء : إزالة 3242 ” مركبة تالفة ومهملة ” في 2019

المناطق _ الأحساء

أشارت إحصائية أصدرتها أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات ” الإدارة العامة للنظافة “، أنه تم إزالة ورفع 3242 مركبة ” مهملة – تالفة ” وذلك خلال عام 2019م ، وفق ما أوضحه أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، والذي ذكر أن ذلك يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية ، مشيراً إلى أن الحملات التي تقوم بها الأمانة تهدف الى تعزيز تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة ، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين مع الأمانة في تنفيذ مشروعها لإزالة ماتسببه المركبات التالفه والمهملة من تشويه بصري للحاضرة وما تعكسه من صورة سلبية للمظهر العام .