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أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=821262
المناطق _ تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك احمد بن عطية الحارثي واعضاء المجلس الجديد الذي تم انتخابه مؤخرا ورحب سموه بأعضاء المجلس مقدما لهم التهنئة متمنيا سموه للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة. مؤكدا سمو امير المنطقة على دور المجلس للقيام في بواجباته ومسئولياته بالمنطقة والنهوض بأعماله وبرامجه ونشاطاته الحالية والمستقبلية .
موضحاً سموه أهمية نقل ما بالمنطقة من فرص استثمارية كبيرة في المجالات المختلفة الى المستثمرين ورجال الاعمال والتعريف بها وماحظيت به منطقة تبوك من خدمات وبنية تحتية متكاملة في مدن ومحفظات ومراكز المنطقة اسهمت بالنهوض بهذه الخدمات . مشيرا سموه الى ان بلادنا والله الحمد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله –  في تطور ونماء واقتصادها ينمو اكثر واكثر مبينا سموه الى أهمية الاستفادة من مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030 .مؤكدا على دعم جميع اعمال الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة من قبل جميع الجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم .
من جهته اعرب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية عن شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على حفاوة الاستقبال  مؤكداً بان  توجيهات سموه ستكون هي نقطة انطلاقة المجلس في دورته الجديدة وقال ان الجميع سيعمل على النهوض بدور الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين والمنتسبين بكل طاقتها وإمكانياتها بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لسموه مع رئيس وأعضاء الغرفة.

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