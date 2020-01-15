احدث الأخبار

إنقاذ طفل يعاني من تشوه خلقي في القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك
صحة
 وزارة الثقافة تُطلق منصة “عام الخط العربي” لاستقبال أفكار الأفراد والمؤسسات
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة
أبرز المواد
 150 جوال مشارك من أنحاء المملكة وعدة أوسمة وشارات في فعاليات الملتقى الوطني الكشفي الثاني بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 مقتل 3 مسلحين موالين لإيران في غارة إسرائيلية على مطار “تي فور” العسكري
أبرز المواد
 أمانة الأحساء : إزالة 3242 ” مركبة تالفة ومهملة ” في 2019
المنطقة الشرقية
 صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد مندوبًا دائمًا للمملكة لدى “اليونسكو”
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يتفقد مقر قوة الطوارئ الخاصة
المنطقة الشرقية
 “الخدمة المدنية” تستحدث 52 مؤشرًا وتقريرًا لحظيًا لأكثر من 10 ملايين سجل إداري بأنظمتها
أبرز المواد
 تحدي “عبور النفق” للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 أمير الشرقية : دعم القيادة أثمر عن ازدهار الجمعيات التعاونية
أبرز المواد
 انطلاقة فعاليات مهرجان “وادينا تراث وأصالة” الرابع بوادي الدواسر
أبرز المواد
إنقاذ طفل يعاني من تشوه خلقي في القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك

إنقاذ طفل يعاني من تشوه خلقي في القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك

صحة
وزارة الثقافة تُطلق منصة “عام الخط العربي” لاستقبال أفكار الأفراد والمؤسسات

وزارة الثقافة تُطلق منصة “عام الخط العربي” لاستقبال أفكار الأفراد والمؤسسات

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة

أبرز المواد
150 جوال مشارك من أنحاء المملكة وعدة أوسمة وشارات في فعاليات الملتقى الوطني الكشفي الثاني بمدينة الجبيل الصناعية

150 جوال مشارك من أنحاء المملكة وعدة أوسمة وشارات في فعاليات الملتقى الوطني الكشفي الثاني بمدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية

إنقاذ طفل يعاني من تشوه خلقي في القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك

إنقاذ طفل يعاني من تشوه خلقي في القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك
http://almnatiq.net/?p=821269
المناطق _ تبوك
تمكن فريق طبي في قسم القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ حياة طفل حديث الولادة في اليوم الثاني من العمر يزن 4 كيلو جرامات كان يعاني من تشوه خلقي في القلب وزرقة شديدة نتيجة انعكاس في شرايين القلب TGA.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة قلبية علاجية لعمل فتحة بين الأذنيين وذلك لتحسين نسبة الأكسجين بالدم حيث تم بعد ذلك عمل تصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب (ايكو) حيث أظهرت انعكاس الشرايين الرئيسية للقلب وعلى الفور تم إعطاء الطفل دواء يعمل على إبقاء الفتحة بين الشريانين و الموجودة في مرحلة الجنين لتحسين نسبة تشبع الدم بالأكسجين.
وأجرى الفريق الطبي العملية بنجاح لتوسيع فتحة بين الأذينين عن طريق البالون حيث استغرق إجراء العملية حوالي 20 دقيقة تحسنت نسبة الأكسجين في الدم فوراً من 70% الى 95% .

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار “الفيروس الغامض”

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار “الفيروس الغامض”
أعراض تنذر بنوبة قلبية

أعراض تنذر بنوبة قلبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*