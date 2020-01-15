العثيمين يدعو إلى تنويع مجالات نشاط صندوق التضامن الإسلامي والدول المستهدفة من دعمه

المناطق _ الرياض

انعقد المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي ، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في دورته الرابعة والستين في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة اليوم .

وألقى معالي الأمين العام للمنظمة ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، كلمة أكد فيها أهمية عمل الصندوق وما يقدمه من دعم للمشروعات الإنسانية والإغاثية.

وشدّد العثيمين على أهمية تطوير عمل الصندوق بتنويع مجالات أنشطته وقطاعاته ، والدول المستهدفة من دعم الصندوق ، مؤكداً ضرورة مساعدة المشاريع لكي تقوم بتمويل نفسها مستقبلاً من خلال الأوقاف ومصادر التمويل الذاتي.

وأوضح أن الحاجة لا تزال ملحة لكي تقوم الدول الأعضاء بتخصيص أوقاف للصندوق ، سواء كانت أهلية أو حكومية لتمويل نشاطاته ، داعياً الدول الأعضاء للإسهام في دعم الصندوق مالياً بتبرعات تتناسب مع قدرة كل منها.

وتقدّم معالي الأمين العام ببالغ الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية على تبرعها السخي بمبلغ 9 ملايين دولار أمريكي لصالح صندوق التضامن الإسلامي ، إضافةً إلى دعمها الدائم والمستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، في دعم موارد صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته ، معربا عن شكره لجميع الدول الأعضاء على ما تقدمه من دعم للصندوق.

من جهته ثمن رئيس المجلس الدائم للصندوق ، السفير ناصر بن عبد الله الزعابي ، الرعاية والمتابعة التي يوليها الأمين العام لأعمال صندوق التضامن الإسلامي كافة ، فضلا عن توجيهاته الدائمة التي تدعم مسيرة الصندوق.

ولفت الزعابي إلى أن الصندوق قد أشاع البهجة في قلوب الكثيرين في أنحاء العالم ، كما أن له مردوداً كبيراً ومؤثراً على شعوب الدول الإسلامية ، معربا في الوقت ذاته عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، على ما تقدمانه من دعم متواصل لجهود الصندوق.

الجدير بالذكر أن عدد المشاريع المنفذة والممولة من صندوق التضامن الإسلامي منذ إنشائه وحتى عام 2018 ، قد بلغت نحو 2775 مشروعاً بقيمة تجاوزت 236 مليون دولار موزعة على 135 دولة حول العالم.