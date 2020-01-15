احدث الأخبار

سمو وزير الخارجية يؤكد حرص واهتمام المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية
أبرز المواد
 مجلس الشورى يوافق على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
أبرز المواد
 الجبير يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي
أبرز المواد
 “مكافحة المخدرات بالرياض” ولجنة “تراحم” تبحثان تكثيف البرامج الوقائية
أبرز المواد
 مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تنظمان ندوة الاستقرار المالي 2020
أبرز المواد
 المجلس العربي للطفولة يعلن فتح باب التقدم لجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة بالوطن العربي
أبرز المواد
 العثيمين يدعو إلى تنويع مجالات نشاط صندوق التضامن الإسلامي والدول المستهدفة من دعمه
أبرز المواد
 هيئة تطوير مكة المكرمة : نسبة الإنجاز في مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي تجاوزت 15%
أبرز المواد
 إنقاذ طفل يعاني من تشوه خلقي في القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك
صحة
 وزارة الثقافة تُطلق منصة “عام الخط العربي” لاستقبال أفكار الأفراد والمؤسسات
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة
أبرز المواد
 150 جوال مشارك من أنحاء المملكة وعدة أوسمة وشارات في فعاليات الملتقى الوطني الكشفي الثاني بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
سمو وزير الخارجية يؤكد حرص واهتمام المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية

سمو وزير الخارجية يؤكد حرص واهتمام المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية

أبرز المواد
مجلس الشورى يوافق على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

مجلس الشورى يوافق على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

أبرز المواد
الجبير يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

الجبير يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

أبرز المواد
“مكافحة المخدرات بالرياض” ولجنة “تراحم” تبحثان تكثيف البرامج الوقائية

“مكافحة المخدرات بالرياض” ولجنة “تراحم” تبحثان تكثيف البرامج الوقائية

أبرز المواد

المجلس العربي للطفولة يعلن فتح باب التقدم لجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة بالوطن العربي

المجلس العربي للطفولة يعلن فتح باب التقدم لجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة بالوطن العربي
http://almnatiq.net/?p=821283
المناطق _ القاهرة

أعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية فتح باب التقدم وشروط الترشح للدورة الثانية لجائزته بعنوان “جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي” التي تقام تحت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي في تصريح له اليوم، بأن الدورة الثانية من جائزة المجلس جاءت حول موضوع “تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، وذلك انطلاقا من رؤية المجلس وتوجهه الإستراتيجي، وسعيًا نحو بحث ومناقشة عدد من المفاهيم والمكونات المعرفية والعلمية لهذه الثورة الصناعية الجديدة، وفق نسق فكرى جديد يؤسس لعلاقة عضوية بين الطفل والثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف أن الجائزة موجهة لكل الباحثين وتستهدف في هذه الدورة الأبحاث التطبيقية لإثراء البحث العلمي من أجل توسيع قدرات الأطفال وزيادة فرص مشاركتهم وتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين، وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبه، أوضح مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس المهندس محمد رضا فوزي، أن قيمة الجوائز تتمثل في خمسة آلاف دولار للجائزة الأولى وأربعة آلاف دولار للجائزة الثانية وثلاثة آلاف دولار للجائزة الثالثة، إضافة إلى عشرة أبحاث فائزة بالنشر بمبلغ خمس مئة دولار لكل بحث، منوهًا بأن باب التقدم سيظل مفتوحًا لهذه الدورة من الجائزة حتى 30 يونيو 2020.

روابط ذات صلة

سمو وزير الخارجية يؤكد حرص واهتمام المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية

سمو وزير الخارجية يؤكد حرص واهتمام المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية
مجلس الشورى يوافق على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

مجلس الشورى يوافق على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
الجبير يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

الجبير يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*