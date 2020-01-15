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مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تنظمان ندوة الاستقرار المالي 2020

مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تنظمان ندوة الاستقرار المالي 2020

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مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تنظمان ندوة الاستقرار المالي 2020

مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تنظمان ندوة الاستقرار المالي 2020
http://almnatiq.net/?p=821286
المناطق _ الرياض

عُقِدت في العاصمة الرياض اليوم ندوة “الاستقرار المالي” بحضور عدد من معالي الوزراء، ومشاركة نحو 300 شخص من المسؤولين والتنفيذيين في عدد من مؤسسات القطاع المالي. وناقشت الندوة من خلال جلستين مواضيع الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص وتطوير السوق المالية السعودية.

 

وافتُتحت الندوة بكلمة لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان رحب خلالها بالحضور، واستعرض بعض ملامح الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن هذه الندوة السنوية التي تضم ممثلي القطاع المالي الحكومي والخاص، تعد حلقة نقاش وتبادل للأفكار في إطار العمل على تطوير القطاع المالي وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

 

وانطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان (الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص) وتحدث فيها معالي وزير المالية، ومعالي الأستاذ محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن الراشد الشريك التنفيذي في شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، وأداراها الأستاذ طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية. وتناولت الجلسة عددا من المحاور منها الاستقرار المالي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية لتطوير المالية العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة وتحفيز النمو والإنتاجية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر لدعم الطلب المحلي.

فيما تناولت الجلسة الثانية (تطور السوق المالية السعودية وتعزيز الاستقرار فيها)، وتحدث فيها معالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ومعالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وسعادة الدكتور فهد التركي نائب الرئيس للأبحاث بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وسعادة المهندس عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، وأدارها المستشار الدكتور إحسان بوحليقة. وقد تطرقت الجلسة إلى آلية تكييف البنوك المركزية لإطارها التحوطي الكلي مع الأسواق والبنية التحتية الاقتصادية، وتطورات السوق المالية السعودية وتعزيز استقرارها، إلى جانب تقييم تداعيات طرح وإدراج شركة أرامكو السعودية على القطاع المالي، والسياسات الاحترازية التي يتم اتخاذها لتعزيز استقرار القطاع المالي والتحديات والمخاطر الناشئة في القطاع.

 

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