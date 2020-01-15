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الجبير يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

الجبير يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي
http://almnatiq.net/?p=821294
المناطق _ الرياض

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود تحقيق التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، ودعم المملكة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق مقاصد الأمن والسلم والتعايش المشترك.

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