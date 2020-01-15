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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=821316
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً من سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وناقش الاستقبال القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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