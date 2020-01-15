رئيس هيئة الرياضة يهنئ الأخضر بالتأهل القاري

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المناطق - الرياض

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة المنتخب السعودي على التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في تايلاند.
وتأهل الأخضر إلى ربع نهائي البطولة القارية بعد تصدره مجموعته عقب انتصاره في الجولة الأخيرة على نظيره السوري بهدف وحيد.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره التايلاندي مستضيف البطولة السبت المقبل في ربع النهائي على ملعب تاما سات.
ونشر الفيصل تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” الحمدلله وألف مبروك تأهل منتخبنا (تحت 23 سنة) للدور الثاني من بطولة كأس آسيا، نجومنا في مستوى الثقة، وبإذن الله مستمرين في تميزهم للوصول إلى طوكيو”.
وكان الأخضر بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الإمارات بهدفين نظيفين، أعقبه بالتعادل مع أوزبكستان 2-2، ثم الانتصار على سوريا بهدف وحيد ليتربع على صدراة مجموعته في البطولة القارية.

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