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وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم

وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم
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المناطق - واس

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ وجامعة الفيصل الأهلية اليوم, مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق أهداف الجانبين، وأهداف رؤية المملكة 2030.
ووقع المذكرة معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي مدير جامعة الفيصل الأهلية الدكتور محمد بن علي آل هيازع.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعى وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى بناء جسور تعاون مع الجامعات للعمل على البحث الأكاديمي، وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية لخدمة المجتمع، حيث تأتي مذكرة التفاهم مع جامعة الفيصل الأهلية في إطار تبادل الخبرات والمعرفة.
واتفق الطرفان على التعاون المشترك في خدمة وتمكين المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي الاقتصادي، والمشاركة في مناسبات وأنشطة ذات الاهتمام المشترك وتشجيع البحوث ذات العلاقة, بالإضافة لتسهيل فرص التدريب لطلاب وطالبات الجامعة المتوقع تخرجهم, حيث تسعى الوزارة من خلال مذكرات التعاون مع الجامعات المحلية لتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد علاقة تشاركية لخدمة الاقتصاد المحلي.

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