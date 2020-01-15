وزير الخارجية يستقبل سفير تركمانستان لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل بن عبدالله العامودي.

