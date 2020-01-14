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الروضات والفياض في منطقة الحدود الشمالية تجذب هواة الرحلات

الروضات والفياض في منطقة الحدود الشمالية تجذب هواة الرحلات

منطقة الحدود الشمالية

الروضات والفياض في منطقة الحدود الشمالية تجذب هواة الرحلات

الروضات والفياض في منطقة الحدود الشمالية تجذب هواة الرحلات
http://almnatiq.net/?p=821356
المناطق - واس

جذبت الروضات والفياض في منطقة الحدود الشمالية, المتنزهين وهواة الرحلات البرية من مناطق المملكة للاستمتاع بالأجواء وممارسة الهوايات المختلفة.
ولاقت المنطقة خلال هذه الأيام؛ انتعاشة تجارية في المستلزمات البرية وتأجير الخيام التي تترواح تأجيرها من 500 إلى 800 ريال باليوم الواحد مما زاد في الإقبال عليها من الشباب والأسر لاسيما في فياض الهبكة والروض والركهاء ولوقة والحزول.

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