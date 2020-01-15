ألبانيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين

ألبانيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين

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ألبانيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين

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المناطق - وكالات

طردت ألبانيا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، يوم الأربعاء، وذلك بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني.

وعرف القائم بأعمال وزير الخارجية جنت كاكاج، في بيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، الدبلوماسيين بأنها محمد علي أرز بيمانماتي وسيد أحمد حسيني الاست. وطردتهما السلطات الألبانية لنشاط لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس.

وقال كاكاج: “طُلب من ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا على الفور”.

وكانت ألبانيا قد طردت، في ديسمبر 2018، سفير إيران ودبلوماسيا آخر “للإضرار بالأمن القومي”. وقالت إيران في ذلك الوقت إن ألبانيا تصرفت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.

يذكر أن ألبانيا تستضيف مخيما يؤوي آلافا من جماعة إيرانية معارضة.

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