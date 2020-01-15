أكثر من 14 ألف زائر لأركان تعليم جدة بالحديقة الثقافية

المناطق - جدة

وسط تفاعل ومشاركة واسعة، جذبت أركان الإدارة العامة لتعليم جدة بالحديقة الثقافية مايزيد عن 14 ألف زائر من مختلف الأعمار خلال الثلاثة أيام الأولى من فعاليات الحديقة التي تستمر حتى يوم الجمعة القادمة الموافق 22 جمادى الأولى، وفيما شارك عدد من طلاب وطالبات تعليم جدة مساء اليوم الأربعاء في مسابقة “فصيح مكة” الخاصة بالإلقاء الفصيح (شعري ونثري) شهد ركن “فني بلغتي” إقبال متزايد في عدد الأطفال المتدربين والمشاركين عمليا في فعالياته.

المشرف على مشاركة تعليم جدة في الحديقة الثقافية ومنسق الإدارة في أمانة ملتقى مكة الثقافي الدكتور معجب الزهراني أوضح أن عدد الأطفال المتدربين بشكل يومي في ركن “فني بلغتي” بلغ أكثر من 700 متدرب ومتدربة من الأطفال في كل من ورشة تدريب الخط العربي ومرسم حروفيات عربية وورشة أصنع حرفي بيدي إلى جانب الرسم التشكيلي وكذلك النحت وورش الأشغال اليدوية.

مضيفا أن مشاركة تعليم جدة في الحديقة الثقافية تمثلت في ثلاثة أركان ( فني بلغتي، لغتي هويتي، أسرتي والضاد) فيما بلغ عدد المشاركين في ركن “لغتي هويتي” 845 من الأطفال وبلغ عدد الزوار الكبار 530 زائر يوميا ، بينما بلغ عدد زوار ركن أسرتي والضاد 1300 من الأطفال والكبار يوميا.