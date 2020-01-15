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حالة وفاة وستة مصابين بحادث مروري على طريق البشائر – سبت العلاية
http://almnatiq.net/?p=821391
المناطق - سبت العلايا

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى سبت العلاية مساء اليوم عدد ٧ حالات ناجمة عن حادث مروري.

وفي التفاصيل أنه في تمام الساعة 5:20 مساء اليوم الأربعاء ٢٠ / ٥ / ١٤٤١ هـ ورد إلى غرفة العمليات بصحة بيشة اتصال من عمليات الهلال الأحمر يفيد بوجود حادث متعدد الإصابات بالعلاية وبحاجة دعم فرقة طبية تم إرسال فرقة من مستشفى العلاية للموقع؛ حيث تم نقل عدد 6 حالات عن طريق سيارات الإسعاف الهلال واسعاف وزارة الصحة والدفاع المدني وحالة واحدة بواسطة مواطن

وعلى الفور تم استقبال جميع الحالات بقسم الطوارئ بمستشفى سبت العلاية وتقديم جميع الخدمات الطبية والاسعافية اللازمة حيث كان عدد المصابين (٧) حالات إصاباتهم على النحو التالي
عدد (١) حالة متوفي.
تحويل عدد ٣ حالات إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة
الحالة الأولى ذكر يبلغ من العمر ١٧ سنه يعاني من كسور متعدده غير فاقد للوعي
الحالة الثانية أنثى تبلغ من العمر ٢٠ سنه
عمل له انبوب صدري غير فاقد للوعي.
الحالة الثالثة ذكر يبلغ من العمر ١٩ سنه يعاني من إصابة في الفقرات العنقية غير فاقد للوعي
عدد (٣) حالات مستقرة تم تحويلها إلى مستشفى البشائر للتنويم تحت الملاحظة
الحالات كالتالي :
الحالة الأولى : أنثى تبلغ من العمر ٦٠ يوجد لديها كدمه في القدم وسحجات متعدده
الحالة الثانية طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات يوجد لدية سحجات متفرقه
الحالة الثالثة : طفل يبلغ من العمر ١١ سنه يوجد لدية سحجات متفرقة.
يذكر أنه تم اعلان حالة الطوارئ في المستشفى وتم استدعاء جميع الأطقم الطبية قبل وصول الحالات.

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