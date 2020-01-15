الركن البيئي بمهرجان ضباء الترفيهي يؤكد أهمية المحافظة على البيئة

المناطق- تبوك:

يشارك فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بضباء بالتعاون مع رابطة فرسان ضباء البيئية في مهرجان المحافظة الترفيهي والتسويقي بعنوان “ربيع ضباء غير” من خلال ركن توعوي يقدم للزوار شتلات مجانية إضافة إلى إشراكهم في عملية استزراع النباتات خصوصاً الأطفال وكذلك تقديم الإرشادات والمعلومات التي تهم الزائر وتنمي من إدراكه البيئي .

وأوضح رئيس رابطة فرسان ضباء سلامة بن سويلم العايدي أن الركن يهدف إلى تعزيز مفهوم الوعي البيئي مشيداَ بدور المهرجان في إيجاد نافذة تواصلية مع المجتمع المحلي لأهالي ضباء وزائريها من مختلف المدن والمحافظات.

يذكر أن مهرجان ربيع ضباء الترفيهي والتسويقي يواصل فعالياته التي تتضمن العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تستهدف أطياف المجتمع كافة مثل مسرح الطفل وفرق الفنون والألعاب الكهربائية والإلكترونية والهوائية إضافة إلى خيمة التسوق التي تعرض العديد من المنتجات المتنوعة.

