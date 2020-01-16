شاهد.. الشيخ “فهد بن حثلين”: سنقيم مهرجان الإبل العام المقبل في سويسرا.. ولدينا الكثير من المفاجآت للملاك حول العالم

المناطق - الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس منظمة الإبل الدولية، الشيخ “فهد بن حثلين”، عن مفاجأة حول مكان عقد المهرجان المقبل للإبل.

وقال الشيخ ابن حثلين: اتفقنا أن يكون المهرجان القادم في سويسرا لنلبي شغف ملاك الإبل الأوروبيين, ولدينا الكثير من المفاجآت لملاك الإبل في العالم.

وأضاف “ابن حثلين” أن النادي يطمح في العالمية ويسعى إليها، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من المفاجأت لملاك الإبل في المملكة والعالم كله، مؤكدا أنه سنصل بموروثتا المحلي إلى العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن هذا القرار جاء لنقل ثقافة تربية الإبل ومهرجانتها إلى القارة الأوربية، ودعم ملاك الإبل.

وأكد نجاح المهرجان بكل المقاييس، وذلك بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل.