احدث الأخبار

مصر تفكك لجنة إلكترونية تركية وسط القاهرة
أبرز المواد
 شاهد.. الشيخ “فهد بن حثلين”: سنقيم مهرجان الإبل العام المقبل في سويسرا.. ولدينا الكثير من المفاجآت للملاك حول العالم
أبرز المواد
 جرحى باشتباكات في بيروت.. والأمن يعتقل العشرات
أبرز المواد
 اختراق علمي كبير.. ابتكار أول روبوتات من خلايا حية
أبرز المواد
 55 % من المخالفات البيئية في مكة والرياض.. الشمالية الأقل
أبرز المواد
 “المالية” لـ “التعليم”: حدثوا أنظمتكم.. لا فروقات.. الرواتب صرفت بالكامل
أبرز المواد
 خدعة ذكية تكشف عدد من يحفظ صورك على إنستغرام
أبرز المواد
 ثغرة أمنية خطيرة في “ويندوز 10”.. والحل “مجاني”
أبرز المواد
 “الإحصاء”: 20732 سعودية يعملن في أنشطة السياحة
أبرز المواد
 “سكني” يُصدر تقريره الختامي للعام 2019 ويكشف عن استهدافه 300 ألف أسرة في 2020
أبرز المواد
 فوز الجيل والبكيرية والقادسية والنهضة في ختام الجولة 20 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
أبرز المواد
 2019.. ثاني أشد الأعوام سخونة في التاريخ
أبرز المواد
مصر تفكك لجنة إلكترونية تركية وسط القاهرة

مصر تفكك لجنة إلكترونية تركية وسط القاهرة

أبرز المواد
شاهد.. الشيخ “فهد بن حثلين”: سنقيم مهرجان الإبل العام المقبل في سويسرا.. ولدينا الكثير من المفاجآت للملاك حول العالم

شاهد.. الشيخ “فهد بن حثلين”: سنقيم مهرجان الإبل العام المقبل في سويسرا.. ولدينا الكثير من المفاجآت للملاك حول العالم

أبرز المواد
جرحى باشتباكات في بيروت.. والأمن يعتقل العشرات

جرحى باشتباكات في بيروت.. والأمن يعتقل العشرات

أبرز المواد
اختراق علمي كبير.. ابتكار أول روبوتات من خلايا حية

اختراق علمي كبير.. ابتكار أول روبوتات من خلايا حية

أبرز المواد

مصر تفكك لجنة إلكترونية تركية وسط القاهرة

مصر تفكك لجنة إلكترونية تركية وسط القاهرة
http://almnatiq.net/?p=821424
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، بيانا أعلنت فيه ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية التي اتخذت إحدى الشقق بمنطقة وسط العاصمة القاهرة كمركز لنشاطها، تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا.

وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة الإلكترونية التركية تعد تقارير “سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وترسلها لمقر الوكالة بتركيا”.

كما أشار بيان الداخلية المصرية إلى تولي مواطن تركي الجنسية، ويدعى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.

وأضافت الداخلية أنه “عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر المشار إليه”، ألقت القبض على شخص تركي الجنسية، ويدعى حلمي مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى)، والإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى).

وألقت الشرطة القبض على “الإخواني/ حسين محمود رجب القبانى (مسؤول الديسك)، والإخوانى/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى)”، حسبما جاء في البيان.

كما عثرت قوات الأمن المصرية على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.

روابط ذات صلة

شاهد.. الشيخ “فهد بن حثلين”: سنقيم مهرجان الإبل العام المقبل في سويسرا.. ولدينا الكثير من المفاجآت للملاك حول العالم

شاهد.. الشيخ “فهد بن حثلين”: سنقيم مهرجان الإبل العام المقبل في سويسرا.. ولدينا الكثير من المفاجآت للملاك حول العالم
جرحى باشتباكات في بيروت.. والأمن يعتقل العشرات

جرحى باشتباكات في بيروت.. والأمن يعتقل العشرات
اختراق علمي كبير.. ابتكار أول روبوتات من خلايا حية

اختراق علمي كبير.. ابتكار أول روبوتات من خلايا حية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*