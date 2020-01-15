” تعليم الليث ” يدشّن مهرجان الأسرة وسحابة مجد

عادل الزهراني - مكة المكرمة

دشّن مساعد مدير تعليم الليث للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي وبحضور رئيس قسم النشاط الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ، ومدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، وعدد من المشرفين التربويين و قادة أندية الحي ، فعاليات مهرجان الأسرة وسحابة مجد، والتي أقامتها أندية الحي الترفيهية التعليمية بقطاعي البنين والبنات، ضمن برامج وأنشطة إجازة الربيع، على كورنيش الليث،بجوار النافورة التفاعلية.

حيث جرى خلال المهرجان إقامة العديد من الأركان للأسر المنتجة ، بالإضافة إلى المسابقات والسحوبات والألعاب الشعبية ، والترفيهية ، وركن للطفل والرسم والضيافة .

وشهد حضورا متميزا من قبل الأسر والعوائل والمتنزهين وزوار المحافظة خلال هذه الأيام حيث استمتعوا بالفعاليات المتنوعة للمهرجان في ظل الأجواء الربيعية التي تشهدها محافظة الليث خلال هذه الأيام ، وتم خلال المهرجان تكريم الفائزين والفائزات في أفضل المنتجات والمعروضات بعد تحكيمها من قبل لجان متخصصة كم تم السحب على هدايا للجمهور والزوار .

وأشاد مساعد مدير تعليم الليث للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي بالمشاركة الواسعة للأسر المنتجة على مستوى المحافظة ، كما أثنى على جهود فرق العمل في أندية الحي ، مؤكدًا على أهمية هذه الأندية في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء للوطن واستغلال أوقات فراغ الطلاب والطالبات فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع.

من جهته أبان ممثل أندية الحي رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي أن برنامج إجازة الربيع حافل بالكثير من الفعاليات والبرامج وأبرزها إقامة مهرجان الأسرة وسحابة مجد تهدف إلى تعزيز المهارات التسويقية لمنتجات الأسر ، ورفع الإنتاج وتبادل الخبرات في مجال عمل الأسر المنتجة.

وعلى صعيد آخر تواصل أندية الحي والبالغ عددها ( ١٠ ) اندية بقطاعي البنين والبنات ، تقديم حزمة من البرامج الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والترفيهية لمرتاديها من الطلاب والطالبات وكافة فئات المجتمع .